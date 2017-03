Spanning rond festivallied van OG3NE om te snijden

Een legertje fotografen en journalisten is uitgerukt om maar niks te hoeven missen van de primeur van de ESF-song die werd geschreven en gecomponeerd door Rick Vol: de vader van de zingende zussen. Hij maakte een paar jaar geleden voor zijn dochters ook de iTunes-hit Magic. In het songfestivalnummer zullen, zo gokt althans het toegestroomde journaille in de hoofdstad, de matchende vocalen van Amy, Shelley en Lisa meer dan ooit tot hun recht komen. Nog voordat ook maar één noot heeft geklonken worden de gouden keeltjes nu al getipt voor meermaals douze points.



Nederland treedt met OG3NE, dat in 2014 overtuigend The Voice of Holland won, aan in de tweede halve finale (donderdag 11 mei) van de alweer 62e editie van het internationale liedjesfestijn dat vorig jaar werd gewonnen door de Oekraïense zangeres Susana Dzhamaladinova (33): beter bekend onder haar artiestennaam Jamala. Douwe Bob eindige met zijn Slow Down op een elfde plek. OG3NE moet in die voorronde bij de eerste tien landen eindigen om te mogen zingen tijdens de grote finale op zaterdag 13 mei.



Sterke landen

In de halve finale van Nederland bevinden zich zeer sterke landen als Rusland, Roemenië en Hongarije. Die kunnen, mede door hun in vele Europese landen woonachtige electoraat, bijna altijd rekenen op een finaleplaats. Rusland greep vorig jaar in Stockholm net naast de zege. Ook doorgaans goed scorende Scandinavische landen als Noorwegen en Denemarken zitten deze keer bij Nederland in de competitie.



Toch lijkt de halve eindstrijd van OG3NE niet sterker dan de eerste semifinale op dinsdag 9 mei. Nederland ontloopt namelijk stemmenkanonnen als Zweden, Azerbeidzjan en Armenië. Ook Australië, dat een vaste deelnemer aan het festival is geworden, zit in de andere groep. Klein nadeel voor Nederland is misschien dat de kwalificatieronde van donderdag één land meer telt en dat onze traditionele stemvriend België in de eerste groep is ingedeeld. Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Engeland - de zogenoemde Big Five - hoeven als de grootste financiers van de European Broadcasting Union (EBU) niet aan de voorrondes mee te doen. Hetzelfde geldt voor het winnende land van het jaar daarvoor: in dit geval dus Oekraïne. De volgorde van optreden in de halve finales is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de inzendingen van de meeste andere landen die meedoen met het ESF.



Na een lange tijd van misère ging het de afgelopen jaren wat beter met Nederland op het Eurovisie Songfestival. Rockdiva Anouk haalde in 2013 de negende plaats in de finale met haar song Birds. Een jaar later haalden Ilse DeLange en Waylon als The Common Linnets de tweede plaats met Calm After The Storm. Trijntje Oosterhuis kwam met haar nummer Walk Along in 2015 niet verder dan de veertiende plaats in de halve finale. Na de bijna top 10-score van Douwe Bob is het aan OG3NE om zich met de powerballade te kwalificeren voor de finaleshow.



