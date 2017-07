Spider-Man: de ultieme tienerheld

Het feit dat filmmaatschappij Sony dit jaar voor de derde keer sinds 2002 de Spider-Man serie nieuw leven inblaast met een nieuwe zesde bioscoopfilm, spreekt boekdelen. Om te beginnen moest Sony in actie komen omdat concurrent Disney ook een deal heeft met Marvel, het bedrijf dat de rechten in handen heeft. Als Sony in gebreke blijft kan Disney met Spider-Man aan de haal gaan. De nieuwe Spider-Man figureerde al bij Disney in Captain America: Civil War. Daar kwam hij met andere superhelden in actie.



Dus maakt de frêle ogende Tom Holland na zijn voorgangers Tobey Maguire (drie films) en Andrew Garfield (twee films) zijn opwachting als de spinnenman. Hij wordt voorgesteld als een tiener met groeipijnen die het vak van superheld nog duidelijk onder de knie moet krijgen. De titel Spider-Man: Homecoming spreekt in dit opzicht boekdelen.



Wordt deze herstart een succes? De voortekenen zijn gunstig. In het eerste premièreweekeinde wordt verwacht dat de film alleen al in Amerika meer dan honderd miljoen dollar gaat opbrengen. Dat zou voor Sony een revanche zijn voor de vorige Spider-Man-film uit 2014, die behoorlijk teleurstelde.



Het einde is voor Spider-Man nog lang niet in zicht. Twee vervolgfilms liggen in het verschiet. Ook zijn er plannen voor twee afgeleide films, Venom en Silver and Black, waarin andere figuren in de strip de hoofdrol krijgen.