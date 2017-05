StadsMormels: dierensoap in de grote stad

Van Fucht is blij dat een goede veldecoloog hem hielp om de vossen van dichtbij te kunnen volgen. ,,Ik dacht dat hij een grapje maakte toen hij zei dat ik op een bepaalde tijd naar het Science Park moest komen om de vossen te kunnen bekijken. Maar er was inderdaad een hele vossenfamilie aanwezig. We hebben daar een zomer in een broeierig klein tentje gezeten, maar die beesten hebben mijn hart gestolen. Het duurde een maand voordat ik hun vertrouwen had. Ze rolden tegen mijn tent aan en toen donderde mijn camouflage eraf. Maar ze waren niet bang, keken even naar mij en gingen gewoon door met spelen. Toen ik later die avond samen met Floris Moolenbeek, een collega-bioloog, de boel aan het uitruimen was, tikte hij mij aan. Op amper twee meter afstand zaten drie vossen rustig naar ons te kijken.”



In de tweede aflevering maken we kennis met de ooievaar Gekke Gerrit. ,,Die kende ik al van mijn reigersdocumentaire. We wisten dat er een ooievaar was ontsnapt uit Artis die zijn eigen ding aan het doen was: Gekke Gerrit. Die is een harem begonnen met meerdere vrouwtjes en nesten. Deze ex-gedetineerde vliegt tot grote woede van het Artis-personeel nog regelmatig terug om jonge blommen mee te lokken om ook de wildernis in te gaan. Ze stonden iedere keer met de bezem klaar om Gerrit de deur uit te gooien. Het werd voor ons nog aanmerkelijk leuker toen we ontdekten dat Gerrit notabene vlakbij Artis op de Plantage Muidergracht een compleet huis heeft. Dat was wel een mooie lijn om het hele verhaal te vertellen.”