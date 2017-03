Stapelverliefde Dave Roelvink: Juul is knap, lief en slim

De koosnaam Juul prijkt al een tijdje op zijn linkersleutelbeen, maar nu mag de hele wereld weten dat het een eerbetoon is voor zijn liefje. Met een stapelverliefde blik laat Dave weten aan Shownieuws: ,,Je moet er of niet, of vol voor gaan.''



Julia kon de actie van haar vriend wel waarderen. ,,Maar ze dacht eerst dat het nep was. Na het douchen snapte ze pas dat de tattoo niet meer weggaat.'' Wat hem zo in de studente aantrekt? ,,Wat niet? Ik ben heel blij met haar. Het gaat gewoon heel goed (...). Ze is knap, maar vooral heel lief. Dat is het belangrijkste. Ze komt in een aparte wereld terecht; iets anders dan iemand met een kantoorbaan.'' Lachend: ,,En ze is slim. Hoogbegaafder als ik.''