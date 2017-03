Star Trek-held Patrick Stewart gebruikt medicinale cannabis

,,Twee jaar geleden bezocht ik in Los Angeles een arts vanwege mijn klachten en toen kreeg ik een recept om deze medicijnen op basis van cannabis legaal te kunnen kopen. De arts vertelde dat het kon helpen tegen de artritis in mijn handen", aldus de acteur.



Artritis is een ontsteking van de gewrichten en veroorzaakt vaak pijn. Stewart zegt dat de zalf en spray op basis van cannabis hem helpen. ,,Het helpt me slapen omdat de pijn wordt verzacht. En ik kan nu weer vuisten maken, wat ik voorheen niet meer kon", vertelt hij.



De acteur, bekend om zijn rol als kapitein Picard in Star Trek: The Next Generation en professor X in verschillende X-Menfilms, doet mee aan een medisch onderzoek naar cannabis als pijnstiller. Volgens de acteur bestaan er veel vooroordelen over cannabis die niet juist zijn en hoopt hij dat in de toekomst meer mensen kunnen profiteren van deze nieuwe behandeling.