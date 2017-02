Star Trek-serie Discovery loopt opnieuw vertraging op

Discovery wordt later dit jaar in de VS uitgezonden via het video on demand-kanaal van zender CBS. Internationaal heeft Netflix de rechten op de serie. Elke aflevering zal 24 uur na uitzending in de VS, Canada en in 188 andere landen beschikbaar zijn via de streamingservice.



De nieuwe serie speelt zich af binnen het Star Trek-universum, maar met andere personages. Het verhaal vindt plaats ongeveer tien jaar voor de originele serie uit de jaren 60. Discovery is de nieuwe Star Trek serie sinds Star Trek: Enterprise uit de lucht ging in 2005.