Star Wars-attractie Disneyland heeft nu meerdere missies

De oude Star Tours dateert uit de jaren tachtig en werd geopend vlak na de release van The Return of the Jedi. Het is een van de attracties die vernieuwd werden in het kader van het 25-jarig jubileum van het park.



De nieuwe versie maakt gebruik van de nieuwste technieken en speelt ook in op de laatste twee Star Wars-films, The Force Awakens en Rogue One. De 3D-avonturen spelen zich af op voor fans bekende locaties als Jakku, Naboo, Hoth, Tatooine en de Death Star. De nieuwe piloot tijdens de simulatie is C-3PO.