Sterren in rouw: 'In tranen als ik denk aan de onschuldigen'

TweetsCelebrities wereldwijd reageren geschokt na de explosie bij het concert van Ariana Grande. Via sociale media uiten ze hun medeleven. In Nederland worden BN'ers wakker met het verschrikkelijke nieuws.

Schrijver Kluun was vorige week met zijn dochters bij het concert van Ariana in Amsterdam. ,,Afschuwelijk. Wat een slechtheid", twitterde Kluun. ,,Bewust een concert waar voornamelijk kinderen zijn."

Dinand Woesthoff citeert de eerste zinnen van Sunday Bloody Sunday van U2. ,,I can't believe the news today. I can't close my eyes, make it go away", twitterde de zanger. Hij liet ook weten te bidden voor de jonge concertgangers en hun ouders. Tim Douwsma liet weten wakker te zijn geworden ,,met een misselijk gevoel", Ricky Koole twitterde over ,,een ontzettend laffe daad".

Ook minister-president Mark Rutte reageerdeop Twitter op de aanslag. ,,Vreselijk nieuws uit Manchester, waar een mooie avond eindigt in een drama." De premier laat weten dat hij zijn Britse collega Theresa May medeleven heeft betuigd en zegt in gedachten bij de slachtoffers te zijn.

Tekst gaat verder onder de tweets

Actrice Alyssa Milano schrijft: ,,Mijn gedachten zijn bij jullie, Manchester" en Katy Perry liet weten ,,Ik bid voor iedereen bij @ArianaGrande's show". Ook Demi Lovato post een emotioneel bericht. ,,In tranen als ik denk aan de onschuldige concertgangers die hun leven hebben verloren. Ik bid voor iedereen en alle #arianators."

De Amerikaanse popster Selena Gomez laat weten te bidden voor de slachtoffers. Taylor Swift twittert: ,,Ik stuur al mijn liefde naar Manchester.''

Miley Cyrus laat via Instagram weten: ,,Ik zou mijn vriendin Ariane Grande nu een grote knuffel willen geven. Love love love you...''

Presentator Ryan Seacrest: ,,Verslagen door het nieuws dat uit de UK komt. Mijn gedachten zijn bij de fans en families bij Ariana's show in Manchester. Vreselijk." Cher laat weten: ,,Mijn gebeden gaan naar de mensen in Manchester. Ik heb daar speciale tijden beleefd in mijn jeugd en verder."

Ook de bandleden van Duran Duran delen hun medeleven. ,,We denken aan al onze vrienden en fans in Manchester." Dwayne 'The Rock' Johnson twitterde: ,,Onze gebeden en sterkte voor de slachtoffers en de families die betrokken zijn bij de tragedie in Manchester. Blijf sterk."

Volledig scherm © REUTERS

Trotse mensen

Volledig scherm James Corden © Photo News James Corden bracht tijdens zijn Late Late Show vannacht een eerbetoon. ,,Tijdens de opnames van de show hoorden we het nieuws uit Manchester. We weten op dit moment nog niet wat er precies is gebeurd, maar wel dat er doden en gewonden zijn", aldus een emotionele Corden. De Brit, die zelf uit Londen komt, bracht daarna een korte hommage aan Manchester. ,,Velen van jullie zijn nog nooit in Manchester geweest, maar jullie hebben er zeker van gehoord. Het is beroemd om zoveel geweldige dingen. Voetbalclubs als Man City en Man United, geweldige muziek - Oasis en Joy Division. Het is een plek vol met comedy, curry's en karakter."

De presentator ging nog even door over de historie van Manchester, maar zei daarna: ,,Maar als ik aan Manchester denk, de stad die ik ken, dan denk ik aan de mensen daar. En ik zeg het jullie, een hechtere groep mensen is moeilijk te vinden. Sterke, trotse, zorgzame mensen met de gemeenschap als kern. En als dat nog mogelijk is, zal de band van de mensen uit Manchester nog sterker worden. Mijn gedachten en gebeden zijn bij hen vanavond."

Diep geraakt

Concertorganisator Mojo is ,,diep geraakt" door "het brute geweld bij het concert van Ariana Grande". Dat heeft het bedrijf, dat de Nederlandse concerten van de Amerikaanse zangeres organiseerde, laten weten via social media.

,,Ons intens medeleven en veel sterkte voor alle aanwezige fans, ouders, onze collega's van Live Nation UK en (de crew van) Ariana", meldde Mojo.

Ariana Grande zelf reageerde eerder vannacht met afschuw. ,,Gebroken. Vanuit het diepste van mijn hart. Ik heb er geen woorden voor."