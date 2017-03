Sterren zombie-hitserie The Walking Dead in Nederland

Video Wonderkind Elha (12) zingt loepzuiver Sia's Chandelier

16:51 De 12-jarige Elha Nympha uit de Filipijnen wordt nu al één van de grootste stemmen ter wereld genoemd. Ze won niet alleen The Voice Kids in haar vaderland, maar wordt nu ook getipt voor het goud in de talentenjacht Little Big Shots: de Amerikaanse tegenhanger van de RTL4-show Superkids. Haar sublieme vertolking van Sia's hit Chandelier is in korte tijd al ruim anderhalf miljoen keer bekeken en wordt massaal gedeeld op sociale media.