Stilte na de Wie is de Mol?-storm

Losse observaties:

Sanne Wallis de Vries excuseert zich bijna voor haar aanwezigheid, want ze zat steeds vol op de inmiddels gedwongen vertrokken Sigrid ten Napel. De verkeerde Mol aanwijzen en toch in het spel blijven? Dat kan dus, getuige de WIDM-editie van 2014. In die finale viel Freek Bartels bijna flauw toen hij hoorde dat niet Sofie van den Enk, maar Susan Visser de opperbedrieger bleek. Slagen voor de test is dus ook deels geluk hebben.



Werd iedereen vorige week nog bijna hitsig bij het ruiken van jokers; zij die onderweg zo’n schijf konden vinden op de Oregon Trail, bleven (op Diederik na) lekker op de huifkar zitten. In slaap gesukkeld, net als ik?



Zagen we dat ooit eerder: videodagboeken die níet in het donker zijn opgenomen? Geen flauw idee of daar een betekenis achter schuilgaat, het viel me gewoon op. Of zag ik iets over het hoofd?



Ik hoop geen nachtmerries te krijgen van dat suggestieve horrormoment halverwege de aflevering: Diederik Jekel die in het holst van de nacht ineens rechtop zit en je aankijkt als dat spookkind uit The Ring. Dáár ga je pas van zweten!



Bedankt voor alle emails, keep them coming! Meerdere Molloten wezen me op een eigenaardige uitspraak van Sanne direct na de veilingopdracht van vorige week. Hoe kon zij nu weten dat Jeroen de groep voor 1500 euro had verzekerd? Was dit een verspreking? De sequentie nog eens teruggekeken en volgens mij bedoelt Sanne daar het bedrag dat zij tot dan toe eigenhandig verdiende voor de pot. Ook dat was, toevallig, 1500 euro. Of moet ik toch nóg een keer kijken…?