Superschattige Celine (9) zingt loepzuiver megahit van haar idool

De kleine Celine - die een jonger zusje heeft dat Dion heet - stond zeker niet voor de eerste keer op een podium de longen uit haar lijfje te zingen. Feitelijk zingt ze al sinds haar derde en wordt ze begeleid door haar vader Steve die zangleraar is en, net als zijn echtgenote, superfan van Céline Dion. Toen ze vier was, trad Celine voor het eerst op voor een publiek en een jaar later brak ze al door in China in het tv-programma Let's Sing Kids. Door nog een aantal andere audities in talentenjachten (zoals Britain's Got Talent in 2015) verwierf ze haar bijnaam: de Céline Dion van Hongkong'.