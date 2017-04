Susanne: Wat als ik David in de kroeg had ontmoet?

De 32-jarige blondine realiseert zich naar eigen zeggen heel goed waarom de varkensboer voor Mara koos. ,,Zij is zekerder over hem, over Roemenië en heeft meer van zichzelf laten zien deze week." Iets waar Susanne de afgelopen weken mee worstelde. Ze kreeg meer gevoelens voor David, maar had ook haar twijfels over de afstand tussen Nederland en Roemenië. ,,Die blokkade moet nog even weggepoetst worden", klonk het eerder deze week.



In het vliegtuig onderweg naar Nederland vraagt Susanne zich af hoe ze het anders had kunnen aanpakken. Had ze meer zichzelf moeten zijn? En wat als ze David in een kroeg had leren kennen? Had het dan anders afgelopen? ,,Ik heb te weinig van de ‘echte Suus’ laten zien en mezelf wat meer op de achtergrond gehouden", verklaart de Utrechtse in haar dagboek.