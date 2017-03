'Swaffelindiaan' eist excuses van realityster Roy Donders

Panties

Geert Dekkers werd via een boekingsbureau benaderd om mee te doen aan de videoclip die werd opgenomen bij carnavalsvereniging De Zotskappen in Arnhem. ,,Het productieteam zocht nog iemand met een feestelijk kostuum. Ik had nog een indianenpakje liggen dat ze, na het zien van foto's en een filmpje, erg geschikt vonden. Natuurlijk is het een best gewaagd kostuum. Dus heb ik in Arnhem voor de zekerheid vier dikke panties over elkaar aangetrokken, omdat anders mijn geslacht inderdaad te zien zou zijn geweest. Onder die panties had ik overigens ook nog een onderbroek aan. Ik was dus zeker niet naakt zoals Roy en Patty op tv suggereren.''



De Amsterdammer is niet te zien in de uiteindelijke videoclip. ,,Ik ben halverwege de opnamen weggegaan uit het Zotskappenclubhuis. De leden liepen de hele tijd te klagen dat ik te veel in beeld was en onterecht naast Patty mocht dansen. Het was hun feestje, zo zeiden ze. Er ontstond daardoor een slechte sfeer. Dat ik door het productieteam en Roy en Patty ben verwijderd, is een leugen. Ook dat iedereen me eng vond. Alle danseressen wilden met me op de foto. En het is al helemaal erg dat ik word uitgemaakt voor smerige swaffelaar. Ik wist tot vrijdag niet eens wat dat woord betekent. Nu dus wel en ik doe sindsdien geen oog meer dicht.''



Nageroepen

Dekkers zegt dat hij in Amsterdam wordt nageroepen. ,,Ik word op straat herkend en uitgemaakt voor van alles en nog wat. Triest. En ik loop op deze manier opdrachten mis, omdat mijn goede naam door Roy is besmeurd.'' De ietwat excentrieke acteur - 'zo ben ik nu eenmaal' - treedt regelmatig op bij evenementen waar hij zich in allerlei kostuums laat fotograferen. ,,Ik vermaak mensen op een volstrekt normale wijze en ben het tegenovergestelde van een viespeuk. Dus Roy moet, als het even kan, diep voor mij buigen en zijn excuses maken. Doet hij dat niet, dan zal hij zich zeer waarschijnlijk bij een rechter moeten verantwoorden.''



Roy Donders en SBS6 waren nog niet voor commentaar bereikbaar.