Sylvia showt strakke billen, Kim Feenstra buitengesloten

Syl werkt aan haar 'beachbody'

Sylvia Geersen viert vakantie op een tropische bestemming en dat moest vastgelegd worden. De brunette poseert op een betonblok - grenzend aan azuurblauw water - en poseert zó dat haar strakke bips goed in beeld komt. 'When your working on a beach body', schrijft het model erbij.

Het vriendinnetje van Lola en Kiki

Nicolette van Dam en haar twee dochtertjes Lola-Lily en Kiki Kate hebben vandaag een nieuw vriendinnetje ontmoet: het bijna twee maanden oude dochtertje van Kelly Weekers en John Ewbank. De moeders delen een kiekje van het snoezige aanzicht. 'Lola & Kiki helemaal blij met hun nieuwe vriendin #Scottie! Wat is ze mooi & lief!', schrijft de presentatrice op Instagram.

Dennis Weening en dochter delen favoriete plek

Dennis Weening mag weer een gezellig dagje met zijn dochter Charlie doorbrengen. En dat doen zij het liefst door languit op bed te liggen. ,,Charlie en ik delen een favoriete plek voor activiteit en ontspanning: het bed''. Dat is te zien, want de kleine meid wil maar al te graag haar maillot uittrekken.

Vader-zoonmoment André

André Hazes was vroeg op om zijn kleine Dré de fles te geven. Via Instagram deelt hij het lieflijke vader-zoonmoment. ,,Dit was om 06:30... Leuk man!", schrijft de kersverse papa bij het plaatje.

Lola en Miss Montreal

Sanne Hans, beter bekend als de 32-jarige Miss Montreal, heeft bijzonder gezelschap tijdens de repetitie van haar aankomende theatertour. Haar hond Lola is er namelijk bij en vermaakt de muzikanten met een heus opera-optreden.

Nieuwe coupe Elise Schaap

,,Happy New Hoofd", is wat Elise Schaap (34) bij de laatste foto schrijft die ze op Instagram deelt. De Familie Kruys-actrice heeft zichzelf met een nieuwe look verwend van topkapper Rob Peetoom.

Johnny de Mol deelt foto uit oude doos

Johnny de Mol (38) vond zichzelf nou niet bepaald een 'gangster' in zijn jongere jaren. De presentator deelt vandaag een fotootje van 16 jaar geleden, toen hij écht nog een 'broekie' was. ,,Hahaha Ik was zo níet Gangster... TBT TMF 2001!! #broekie #oldskool #echtnietstoer #binkie.''

Kim Feenstra voor gesloten deur