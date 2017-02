Sylvie Meis blijft worstelen met de Duitse taal

Van Sylvieis bekend dat ze een perfectioniste is die niets aan het toeval overlaat. Ze zal dan ook niet rusten voordat haar Duits niet van echt te onderscheiden is. ,,Maar het blijft moeilijk'', aldus de in Hamburg wonende blondine bij een Instagramfoto waarop te zien is hoe ze zich met een mok in de hand verdiept in de leerstof. ,,En ik geef niet op.''



Met het kiekje zou Meis, zo blijkt uit een aantal reacties, naar complimentjes vissen. En die krijgt ze ook. Een aantal volgers vindt dat Sylvie beter ander dingen op zondag kan doen dan 'Deutsch für dummies' bestuderen. ,,Leg maar weg, want juist je accent maakt je sympathiek'', vindt iemand. Weer een ander: ,,Ga eens lekker relaxen Sylvie.''



Zelfontspanner

Ook zijn er volgers die zich afvragen wie de foto van de blokkende Sylvie nam. ,,Zelfontspanner? Of toch iemand anders?'' Mogelijk is de fotograaf haar huidige vriend Charbel Aouad die werkt in de Verenigde Arabische Emiraten. De van oorsprong Libanees, die in Dubai woont, is schatrijk. In 2009 ging hij aan de slag bij de eerste internationale dochteronderneming van Whiffaway in Dubai. Dat bedrijf is gespecialiseerd in geavanceerde en waterbesparende rioleringssystemen. Eén van de dingen die het internationaal actieve bedrijf doet is het recyclen van urine en spoelwater dat wordt opgevangen in al dan niet openbare toiletten.



Sylvie Meis is de afgelopen herhaaldelijk samen met Charbel gezien. Ook wordt ze regelmatig - waarschijnlijk door haar meereizende persoonlijk assistente en visagiste Serena Goldenbaum - gefotografeerd op Duitse vliegvelden waar ze incheckt voor tripjes naar Dubai.