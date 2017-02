Syrische vluchtelinge mag alsnog naar uitreiking Oscars

Vanwege het inreisverbod dat door de Amerikaanse president Donald Trump werd afgekondigd voor reizigers uit zeven moslimlanden, bestond er lang onduidelijkheid of Kamil bij de uitreiking mocht zijn. Veel sterren in Hollywood reageerden afkeurend op het inreisverbod en ook de makers van de documentaire riepen de Amerikaanse president op de maatregel terug te draaien.



Het inreisverbod werd begin februari opgeschort door de Amerikaanse rechter. De in Duitsland woonachtige vrouw heeft inmiddels een nieuw visum, waarmee ze de VS in kan. Dat meldt Variety. "Toen ik hoorde dat ik alsnog bij de Oscars mocht zijn voelde ik me trots en gelukkig", vertelt de Syrische die inmiddels in Duitsland woont. "Maar het is ook bitterzoet", vervolgt ze.



Haar echtgenoot Abu Ali werd in september 2013 ontvoerd door IS en Kamil heeft sindsdien niets meer van hem gehoord. Ze gaat ervan uit dat hij is gedood door strijders van IS. "Abu en ik bleven elk jaar 's nachts op om de Oscars live te kijken. We dronken samen koffie en probeerden alle namen van de sterren te raden die voorbij liepen op de rode loper", zegt Kamil, die hoopt dat ze met haar bezoek aan de VS de aandacht kan vestigen op de situatie in Syrië.



Voor Watani: My Homeland filmde regisseur Marcel Mettelsiefen Hala Kamil en haar gezin drie jaar lang, zowel in Aleppo als tijdens hun vlucht naar Duitsland.



Boycot

De Iraanse filmmaker Asghar Farhadi, genomineerd voor de beste buitenlandse film met The Salesman, liet na het invoeren van het inreisverbod weten dat hij de Oscars zou boycotten. Ook nu hij na het blokkeren van de immigratiemaatregel door de rechter de VS wel in zou kunnen, doet hij dit toch niet: Farhadi heeft laten weten dat hij op de avond van de Oscaruitreiking een vertoning van The Salesman zal organiseren in Londen.