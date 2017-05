Take That wil Robbie Williams terug

,,We plannen iets voor het jubileum. We kijken ver vooruit. We willen iets groots. Misschien een nieuw nummer of misschien een grootste hits album met een bijbehorende tournee'', onthulde Gary Barlow in een interview met The Sun.



Om dat voor elkaar te krijgen, zullen Barlow, Mark Owen en Howard Donald wel hard hun best moeten doen. Robbie Williams maakt al sinds 1995 geen deel meer uit van Take That en Jason Orange verliet de groep in 2014. Williams keerde in 2010 nog wel even terug voor wat werkzaamheden rondom het album Progress.