Tan trekt meer kijkers na nieuws over zijn 'relatiebreuk'

Os­car-or­ga­ni­sa­tie neemt extra maatregelen om fouten te vermijden

7:53 De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft maatregelen genomen om in de toekomst Oscar-fiasco's te vermijden zoals dit jaar gebeurde. Helemaal aan het einde van de show werd de foute winnaar afgeroepen in de categorie beste film. Er wordt een derde boekhouder aangesteld, er komen repetities voor de uitreiking en het gebruik van smartphones in de coulissen wordt verboden.