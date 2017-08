Taylor Swift breekt records met nieuwe single maar krijgt ook kritiek

Taylor Swift lanceerde donderdag het nummer Look What You Made Me Do op Spotify en op iTunes. Het is de eerste single van haar nieuwe album ‘reputation’ dat pas op 10 november uitkomt.

Een videoclip van Look What You Made Me Do wordt zondag gepresenteerd op de MTV Video Music Awards show. Op YouTube is nu al het nummer te beluisteren zonder beeld. Ook daar behaalde Taylor Swift een record, met meer dan 19 miljoen views op één dag. In totaal is het nummer al zo'n 30 miljoen keer bekeken.