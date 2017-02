Temptation Island pakt uit met vier nieuwe verleiders

Homostel in nieuw seizoen Married at First Sight

15:09 Aan het nieuwe seizoen van de datingshow Married at First Sight doet een homoseksueel koppel mee. Volgens zender RTL4 is het voor het eerst dat dit in de show gebeurt. Bovendien is het vinden van een match een grote uitdaging voor het team van experts, omdat er weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de aantrekkingskracht tussen mannen.