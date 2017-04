Temptation Island: Rosanna in ziekenhuis na ruige nacht met Alex

De Nederlandse bodybuilder Alex - die van Rosanna's vriend de bijnaam King Kong kreeg - maakt er geen geheim van dat Moeder Natuur hem niet slecht bedeeld heeft. En dat zou Rosanna, zo stelt TV Familie althans, aan den lijve hebben ondervonden. De crew van Temptation Island bracht haar na een wilde nacht met Alex (25) naar het hospitaal, vertelt verleidster Saartje in het tijdschrift. ,,Ze bloedde na haar avontuurtje met Alex, de dag erna kon ze zelfs amper lopen. Rosanna heeft me verteld dat het er nogal ruig aan toe ging.''



,,Enorm gênant", zo omschrijft een anonieme bron het voorval in het blad. ,,Alex is groot geschapen en door de alcohol had de hartstocht te overhand genomen, waardoor Rosanna na afloop dringend verzorging nodig had. Ze heeft afgezien.'' Ondanks dit voorval koos Rosanna er toch voor om met 'King Kong' op dreamdate te gaan, maar toen moest hij op een stoel slapen.



TV Familie vroeg het productieteam van Temptation Island (RTL5) om uitleg, maar dat gaf geen commentaar op het voorval. Rosanna en Alex, zo blijkt uit hun uitlatingen op sociale media, hebben momenteel geen goede verstandhouding.