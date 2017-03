Temptation Islander Alexander mishandelt Vlaming na avondje stappen

muziekrecensie Songfestival winnen wordt erg zware opgave voor OG3NE

13:10 Met een krachtige ballade die zo uit de jaren 80 lijkt te zijn getild, gaat OG3NE proberen namens Nederland het Songfestival te winnen. Hoewel het lied uitermate kundig in elkaar is gezet, lijkt strijden om die toppositie wel een erg zware opgave. Daarvoor klinkt Lights and Shadows te gedateerd en niet origineel genoeg. Maar daarmee is niet alles gezegd, want de song herbergt vele kwaliteiten.