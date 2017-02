'Temptation' Parastoo worstelt met depressie: Ik verloor mezelf

,,Ik ben m'n zelfcontrole helemaal verloren. Weet je, 'Temptation Island' is als een luxueuze gevangenis, waar alles kan en mag. Ik heb dingen gedaan die ik me zelfs niet meer kan herinneren. Toen ik mezelf bezig zag op tv, was ik zo kwaad. Hoe kon ik mezelf al zo verliezen op dag één? Ik schrik er dan ook niet van dat mensen zo tekeergaan over mij", tekent het blad op uit de mond van de verleidster.



Op het eiland greep Parastoo weer naar de drank, iets waar ze voorheen mee had afgerekend. ,,Ik dacht dat ik me herpakt had. Ik verzorgde mezelf, sportte veel, verloor mezelf niet meer in drank en drugs. Maar op het eiland ben ik opnieuw begonnen met drinken. Die eerste nacht ben ik er direct in gevlogen, ik dronk mezelf helemaal lazarus. En dat patroon heb ik de elf daaropvolgende dagen aangehouden. Ontbijtje nemen en hupsakee: aan de drank."