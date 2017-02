'Temptation' Pommeline is door alle stress vijf kilo afgevallen

Pommeline viel vrijwel meteen al op in het tv-programma door haar grote mond. Velen noemen haar dom en ook online krijgt de getatoeëerde Vlaamse vrijgezel het hard te verduren. Ze probeert er zich zo weinig mogelijk van aan te trekken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Pommeline heeft ondanks dat ze niet op haar mondje gevallen is namelijk maar een klein hartje. Buiten alle stress rondom Temptation Island, speelden ook de naaktfoto's die van haar uitlekten mee in de spanning die ze ervoer. ,,Weet je, iedereen denkt nu dat ik het normaal vind om mezelf helemaal te tonen. Maar die foto's waren voor privégebruik. Tot iemand het nodig vond om ze te verspreiden. Dat in combinatie met al die commentaren. Een week lang heb ik er niet van kunnen slapen. En door alle stress ben ik vijf kilo kwijt. Veel mensen noemen mij een hoer. En dat doet pijn, ja."

Dikkertje van de klas

Hoewel Pommeline inmiddels graag prominent in beeld verschijnt, was dit vroeger wel anders. ,,Op de lagere school was ik het dikkerdje van de klas, en daar werd ik serieus mee gepest", vertelt ze. ,,En in de eerste klas van de middelbare school dacht iedereen dat ik een lesbienne was. Ik droeg jongenskleren en had geen vriendinnen. In de puberteit veranderde dat, toen mijn interesse in de jongens groeide."