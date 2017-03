Thaise monnik lekt nieuwe tatoeages op rug Angelina Jolie

De foto's van Angelina's beroemde rug werden door fans ontdekt en op Twitter gedeeld. Of dat met toestemming van de 41-jarige ster is gebeurd, is onbekend. Tijdens hun bezoek aan Ajan Noo Kanpai in februari 2016 liet Brad Pitt (53) een aantal traditionele tekens op zijn borst zetten. Die verwijzen, net als de tekeningen van Jolie, naar hun relatie.



Brad Pitt en Angelina Jolie kregen in 2005 een relatie, nadat ze verliefd werden op de set van Mr en Mrs Smith. De acteur was destijds nog getrouwd met actrice Jennifer Aniston. Pitt en Jolie maakten in april 2012 bekend verloofd te zijn. In september werd bekend dat het stel na een huwelijk van twee jaar gaat scheiden wegens onoverbrugbare meningsverschillen over de opvoeding van hun kinderen. Jolie en Pitt hebben zes kinderen: Maddox (15), Pax (12), Shiloh (10), Zahara (11) en de tweeling Vivienne en Knox (8). Maddox, Pax en Zahara zijn geadopteerd.