The Big Bang Theory start met opnames Young Sheldon

Iain Armitage neemt in de serie de rol van de negenjarige Sheldon Cooper op zich. Cooper woont met zijn familie in Texas en zit op de middelbare school. De achtjarige Armitage is momenteel te zien als de zoon van Shailene Woodley in de HBO-serie Big Little Lies.



Jon Favreau is de producent en regisseur van de serie. Ook Jim Parsons, die Sheldon speelt in eerdere uitzendingen, heeft een rol weten te scoren in het programma.