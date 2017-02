The Simpsons in honkbal Hall of Fame

Volgens de organisatie heeft The Simpsons met de aflevering laten zien hoe sterk honkbal is verweven in de Amerikaanse cultuur. ,,De serie heeft een indrukwekkende plaats in onze cultuur verworven, en Homer At The Bat is vandaag de dag nog even populair als toen de aflevering voor het eerst werd uitgezonden in 1992", aldus de voorzitter van de National Baseball Hall of Fame, dat naast de eregalerij ook een museum is in Cooperstown in de staat New York.