The Voice Kids krijgt vierde coach

Quiz 30 jaar The Simpsons: wat weet jij van deze gele familie?

10:44 Precies 30 jaar geleden, op 19 april 1987, doken The Simpsons voor het eerst op in de Tracey Ullman Show. De korte sketches van de gele familie uit Springfield werden zo populair dat de figuurtjes van geestelijke vader Matt Groening een eigen serie kregen. Inmiddels zijn we 28 tv-seizoenen verder. Hoe is jouw kennis over de langstlopende animatieserie uit de tv-geschiedenis?