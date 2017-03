The Walking Dead draait om vertrouwen en vriendschap

Het geweld is bijna pornografisch en ingewanden spatten rond. Toch draait zombiereeks The Walking Dead niet om wanhoop en ellende, maar om vertrouwen en vriendschap, zeggen hoofdrolspelers Jeffrey Dean Morgan (50) en Norman Reedus (48) tijdens een bliksembezoek aan Nederland.

Afgetrapte schoenen, smoezelige spijkerbroek en een kapsel waaraan geen kam te pas is gekomen. Jeffrey Dean Morgan en Norman Reedus lijken verdwaald in het strakke, kreukloze interieur van het Amsterdamse Conservatorium Hotel. Alsof ze rechtstreeks uit een aflevering van hun eigen hitreeks zijn gestapt.

Want in The Walking Dead - gebaseerd op de gelijknamige successtrip van Robert Kirkman - zijn geen cappuccinomachines of schone matrassen te bekennen. In de door zombies vervuilde postapocalyptische wereld is alles groezelig, kapot, schaars en draait het vooral om overleven. En hoewel het geweld bijna pornografisch is – ingewanden en hersenen spatten rond – en de personages bepaald geen lachebekjes zijn, bezit de serie wereldwijd een magische aantrekkingskracht.

Clash

Daardoor is de clash tussen de onappetijtelijke ondoden vol blaren, pus en rottende plekken en het laatste restje mensheid na zeven seizoenen in liefst 120 landen te volgen. Per aflevering schakelen zo’n 25 miljoen kijkers in. Sommigen zijn zo fanatiek dat ze zelfs wetenschappelijke formules op de beelden loslaten om te berekenen dat inmiddels 7 miljard zombies het opnemen tegen 1,4 miljoen overlevers.

Anderen zien het onderscheid tussen acteurs en karakters niet meer, aldus Jeffrey Dean Morgan die vorig seizoen zijn entree maakte als sadist Negan. Nadat hij met Lucille, zijn met prikkeldraad omwikkelde honkbalknuppel, de schedel van het geliefde personage Glenn tot pulp sloeg, veranderde zijn leven.

Iedereen kijkt

,,Ik heb al in heel wat films en series gespeeld (onder meer Grey’s Anatomy en The Good Wife, red.) maar nog nooit zoveel respons gehad als nu. Tijdens het boodschappen doen, op straat en in restaurants spreken mensen me aan als Negan. Stewardessen, verkoopsters, bakkers, iedereen kijkt anders naar mij. De stroom haatmail is enorm. Toch heb ik nooit getwijfeld om Negan te spelen. Hij is in- en inslecht, maar omdat hij tegelijkertijd zoveel charisma en humor bezit ongelooflijk interessant. Die combinatie is verwarrend en daardoor aantrekkelijk'', aldus Morgan.

Quote Die heftige en afkeurende reacties tonen juist hoeveel kijkers geven om de personages, alsof het hun vrienden zijn Het botte, expliciete geweld dat Negan gebruikt, leidde tot vragen: moeten tv-makers dergelijke martelporno produceren in een tijd van toenemende agressie en angst voor terrorisme? Morgan en tegenspeler Norman Reedus – al 93 afleveringen te zien als einzelgänger en kruisboogfanaat Daryl Dixon – vinden dat er eigenlijk geen bezwaren zijn. ,,Die heftige en afkeurende reacties tonen juist hoeveel kijkers geven om de personages, alsof het hun vrienden zijn. De show speelt zich af in een wrede omgeving, de wereld is geen mooie plek. Het gaat om vechten en overleven, de dood kan elk moment toeslaan'', zeggen beiden.

Metafoor

Ze vervolgen: ,,Juist die omstandigheden vormen de aantrekkingskracht van The Walking Dead. Iedereen probeert zich in te beelden hoe hij of zij zou reageren in die situatie. Zou ik knokken? Of zou ik buigen? Zou ik het opnemen voor anderen? Of vluchten? Zou ik zonder luxe kunnen? Terug naar af? De show etaleert dat alleen vertrouwen, vriendschap, loyaliteit en durf je er doorheen kunnen slepen. Alleen familie, vrienden en relaties tellen, verder niks. Dat maakt de serie zo mooi , het gaat eigenlijk helemaal niet over zombies, ellende en wanhoop. Het is een metafoor voor waar we in het dagelijks leven bang voor zijn: alleen doodgaan, dierbaren die iets overkomt.''

Hoelang de serie nog doorgaat, blijft een van de best bewaarde geheimen van Hollywood. Zeker is dat er nog een achtste seizoen komt. Maar daarna? Reedus: ,,Zelfs wij krijgen pas twee weken van tevoren te horen wat ons lot is. Het blijft dus een grote verrassing. Omdat ik al zolang meespeel, voelt de cast als familie. Ik kijk bij de start van elk seizoen naar iedereen uit en ben vervolgens in rouw als iemand de serie moet verlaten. Met Steven Yeun (Glenn, red.) heb ik nog steeds goed contact.''