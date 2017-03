The Walking Dead-ster Negan: De een vindt me sexy, de ander stuurt haatmail

Morgan, voorheen vooral bekend van zijn 'lieve' rollen in Grey's Anatomy (Den), The Good Wife (Jason) en PS I Love You (William), vertelt hoe het is om nu eens het meest 'gehate' personage te spelen. ,,Ik heb nog nooit zoveel respons gehad als nu. Tijdens het boodschappen doen, op straat en in restaurants spreken mensen me aan als Negan. Stewardessen, verkoopsters, bakkers, iedereen kijkt anders naar mij. De een vindt mij sexy en de ander stuurt haatmail. Toch heb ik nooit getwijfeld om Negan te spelen. Hij is in- en inslecht, maar omdat hij tegelijkertijd zoveel charisma en humor bezit ongelooflijk interessant. Die combinatie is verwarrend en daardoor aantrekkelijk'', aldus Morgan.



Zijn allergrootste fan is zijn 7-jarige zoontje Gus. ,,Hij mag de serie niet kijken, maar weet hoe ik eruit zie en hij probeert dat te imiteren. Achterover gekamd haar, leren jasje, cool. Hij voelt zich enorm speciaal als vrienden hem tegenwoordig little bad ass noemen. Toch een voordeel als je vader de meest gehate man van de planeet is.''