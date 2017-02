The Weeknd maakt in Ziggo Dome meer indruk dan Drake

Het gegil uit de zaal haalde bij vlagen Justin Bieber-achtige volumes. Het was bij zijn opkomst duidelijk: voor zijn fans -vooral tieners en twintigers- is The Weeknd momenteel de grootste popster op aarde. En wie niet teveel waarde hecht aan zijn nog erg korte cv vindt inderdaad de erelijst om die stelling te staven. The Weeknd (Abel Tesfaye, 27) werd met zijn aanstekelijke hitsongs Starboy en Can't Feel My Face meteen houder van diverse mondiale streamingrecords.



Met Drake - zondag weer in de Ziggo Dome in Amsterdam om één van zijn uitgestelde concerten in te halen - vormt The Weeknd de mannelijke voorhoede van de moderne R&B. De twee tegenhangers van Beyoncé en Rihanna hebben live echter nog aanzienlijk minder ervaring.



The Weeknd is zelfs pas bezig aan zijn eerste wereldtournee. Toch maakte hij als podiumartiest vrijdagavond in de uitverkochte Ziggo Dome meer indruk dan Drake bij zijn eerste daar eind januari. De R&B van The Weeknd kent in tegenstelling tot zijn eveneens uit het Canadese Toronto afkomstige collega weinig hiphopinvloeden. De zang van The Weeknd is vloeiend en melodieus. Vaak sensueel, maar soms ook dreinerig.