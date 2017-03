'Thijs alweer weg bij Igoné en Yolanthe is ongeloofwaardig'

Privé weet het weer eens honderd procent zeker: de liefdesrelatie van womanizer Jeroen Pauw (56) en de van oorsprong Turkse tv-medewerkster Nimet Akedemir is verleden tijd. De talkshowpresentator en de lezeressen krijgen over dit onderwerp een verhaal gepresenteerd met de kop 'Leed Night: Jeroen Pauw weer vrijgezel'. Volgens Privé-hoofdredacteur Santegoeds vierde Jeroen de afgelopen tijd vakantie in Suriname en op Curaçao, maar op beide bestemmingen was Nimet de grote afwezige. ,,Ook in zijn rietgedekte villa aan de Breukelveense Plas zou zij al enige tijd niet meer zijn gezien.''



Het lijkt er volgens de opgevoerde insiders dus op dat de twee niet als vrienden uit elkaar zijn gegaan. Ruzie? Een anonieme roddelaar vertelde het blad: ,,Hij was een tijdje heel timide toen hij terug was.'' En: ,,Ik sta echt te kijken dat het voorbij is.'' Akdemir kan, zo wordt zonder bevestiging of ontkenning van Pauw genoteerd, worden bijschreven op zijn lijstje exen: Loretta Schrijver, Manuela Kemp en Daphne Bunskoek. Met die celebs had hij 'langer dan gemiddeld' relaties. Maar, aldus Privé, niet zo lang als met ex Nimet. Er is ook nog goed nieuws voor Jeroen, die regelmatig samenwerkt met zijn collega Eva Jinek. ,,Zij is de enige vrouw van wie Jeroen Pauw nooit afkomt.''