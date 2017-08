Thom Hoffman: Dokter Tinus houdt met heel zijn hart van zijn vak, net als ik

Hoffman houdt zijn gezin, en dan met name zijn zoon, altijd angstvallig uit de media. Zo vertelt de acteur liever niet hoe zijn zoon heet. Het doet er niet toe, vindt hij. Toch kan Hoffman het niet laten om uit te weiden over hun gedeelde passie voor de SBS-serie. ,,Mijn zoon is echt betrokken bij Tinus. Hij bedacht bijvoorbeeld de coverfoto voor het vijfde seizoen van de serie.” Tinus staat daarbij op een mooie zomerdag als enige onder een kleine regenwolk. De perfecte combinatie van tragedie en komedie, vindt Hoffman, die een rooskleurige toekomst ziet voor zijn zoon in het vak. ,,Mijn zoons sense of humor is dodelijk goed,” aldus de trotse vader. ,,Hij heeft het principe helemaal door.”



Dat Hoffman in maart zijn zestigste verjaardag vierde, is voor hem geen reden om zijn werk op een lager pitje te zetten. Hij ziet zichzelf sterven in het harnas. Net zoals zijn ‘toneelmoeder’ Kitty Courbois, die jarenlang tante Jannie speelde in de serie en in maart overleed. ,,Ik denk na een prijs als de Zilveren Televizierster niet, het is wel klaar. Ik denk juist, hoe gaan we nóg beter door?”