Thomas Acda speelt hoofdrol in musical

Het is de eerste keer dat Thomas Acda in een musical speelt. Hij pakt het meteen groots aan, want hij neemt de hoofdrol op zich. De Stichting Theaterallieantie, een samenwerkingsverband van acht grote Nederlandse theaters maakte vandaag bekend dat zij Acda hebben gestrikt voor de hoofdrol.



,,Toen regisseur en goede vriend Ruut Weissman mij benaderde om de rol van Tevye te gaan spelen zei ik meteen ja", aldus Acda, die de afgelopen jaren onder meer een boek schreef en een film regisseerde. ,,Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan."



Fiddler on the Roof vertelt over een arme, Joodse melkboer en zijn vijf dochters. Het stuk, waarin onder meer het wereldberoemde nummer 'If I Were A Rich Man' zit, was al een aantal keer eerder in Nederland te zien. In de jaren zestig speelde Lex Goudsmit met veel succes de hoofdrol van boer Tevye. In de jaren negentig en in 2008 vertolkte Henk Poort het beroemde personage.