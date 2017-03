Tijl Beckand regelt blind dates voor artiesten

,,Anders dan bij 'mijn broer' Ali B gaan we niet alleen op visite bij artiesten, maar bezoeken ze ook elkaars optredens in het land", vertelt Tijl over de arbeidsintensieve opnames. ,,Dus het toonaangevende Matangi Quartet gaat mee naar een toffe feestavond van Mental Theo in een boerenschuur in Saasveld. In een klein gereformeerd kerkje in Alphen maakt Mental Theo kennis met een hedendaags Zuid-Amerikaanse strijkkwartetprogramma. Ze kenden elkaar totaal niet. Eigenlijk is het een blind date tussen twee muzikanten. Ze bewerken elkaars muziek. Aan het einde van de aflevering voel je de waardering die ze voor elkaar hebben ontwikkeld."



Tijl B op volle toeren is niet de opvolger van De Tiende van Tijl, want dit programma over klassieke muziek begint in het najaar aan het zesde seizoen. Tijl: ,,De omroep AVROTROS vond het concept van Ali B, waarin twee muzikale werelden elkaar ontmoeten, zo leuk dat ze vroegen om een klassieke variant. Daarom ben ik ingevlogen."



Amusement

Tijl Beckand combineert het maken van het programma over klassieke muziek met de repetities van De Lama's en het presenteren van de programma's voor RTL, zoals De grote improvisatieshow, Het perfecte plaatje en De jongens tegen de meisjes. ,,Ik heb tegen RTL gezegd dat ik graag klassieke programma's voor de publieke omroep blijf maken. Alles wat niet klassiek is, doe ik voor RTL."



Tijl B op volle toeren heeft echter ook veel weg van een amusementsprogramma. 'Klassiek op een amusante wijze', zegt Tijl. ,,Het is best amusant om te zien hoe contrabassist Dominic Seldis in een tourbusje stapt van Spike, terwijl Dominic gewend is aan een eigen coach en vliegreizen. Andersom is Spike weer enorm onder de indruk van het vierde pianoconcert van Beethoven in het Concertgebouw. Mijn doel is om klassieke muziek te ontsluiten voor heel veel mensen. We laten zien dat ook een punkband erdoor geraakt wordt."



Hitlijsten

De rapvariant Ali B op volle toeren heeft verrassende hits opgeleverd. Tijl voorziet dat ook de klassieke variant nummers aan de hitlijsten toevoegt. ,,Ik tip Jeroen van der Boom die in het programma is gekoppeld aan het Nederlands Blazers Ensemble en een nummer adopteert uit het ballet van Romeo en Julia. Waar ik vooral benieuwd naar ben, is of het klassieke publiek ook geïnteresseerd is in de muziek van Mental Theo. Die mensen moeten ons niet laten zitten."



In de eerste aflevering die donderdagavond (vanaf 20.25 uur) te zien is op NPO 2, staan André Hazes jr. en operazangeres Maria Fiselier centraal. Ze neemt André mee naar de concertzaal van de Komische Oper in Berlijn. Op het podium van Dutch Valley laat Maria Fiselier haar versie horen van het nummer Leef.