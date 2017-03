Tim Douwsma kijkt koesterend terug op relatie

,,We zitten niet in dezelfde levensfase, maar houden ook zielsveel van elkaar. Als we meant-to-be zijn, vinden we elkaar wel weer. En anders zullen we de mooie momenten samen koesteren. Het is wat het is'', aldus Tim in VIVA.



,,Het is nooit makkelijk wanneer een relatie niet werkt. En of dat alleen voor nu is of voor de toekomst, dat weet je nooit'', vertelt Tim over zijn liefdesverdriet. ,,Voor nu vind ik het fijn om veel in de natuur te zijn. Lekker met de hond eropuit. En ook beseffen dat er altijd weer goede tijden zullen komen."



,,Ik ben niet bezig met een nieuwe liefde of een bepaald type vrouw. Ik focus op mezelf, om verder te groeien als mens. Wat de toekomst zal brengen, laat ik los."



Tim en Jessie hadden sinds vorig jaar een relatie. In augustus werd bekend dat de zanger-presentator en acteur als een blok was gevallen voor de Rotterdamse Jessie Jazz, toen nog Miss Nederland.