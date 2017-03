Tim Hofman: 'Je moet mensen met een aandoening niet onderschatten'

Hofman durft de jongeren uit te dagen. Dat is vanzelfsprekend, vindt hij. ,,We zijn jonge mensen onder elkaar. Ik vind dat een handicap of een beperking dat niet in de weg moet zitten. Ik daag ze uit omdat je anders niet kan laten zien wat er aan de hand is. Zo stapte ik met een autistische jongen in de trein. Een minuut voor vertrek zei ik: ,,Ik moet even plassen.” Die jongen werd helemaal gek, want we zouden de trein missen. Je moet mensen niet op de kast jagen én ze ook niet onderschatten. Ik vind het pijnlijk als mensen op een kinderlijke manier gaan praten tegen iemand die in een rolstoel zit. Als ik zelf te ver ga, hoor ik het vanzelf wel, maar dat is nog nooit gebeurd.”



Dit seizoen is er een item over automutilatie, jezelf beschadigen. Hofman wil deze aandoening in alle openheid laten zien en degenen die eraan lijden de ruimte geven hun verhaal te vertellen. ,,Je kunt denken: iemand is hier niet mee geboren, dus het is geen afwijking. Maar er zit een diepere laag onder. Ik vind het heel goed dat we dit soort problemen ook aantikken.”



Hofman wil vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid programma’s maken. ,,Ik ben niet op televisie om de mensen te horen zeggen: ,,Kijk hoe leuk Tim is.'' Dat is niet wat ik ambieer. Ik wil verhalen vertellen. Iedereen heeft een agenda. Mijn agenda is dingen bespreekbaar maken. Dat mensen niet in de knel raken. Daar wil ik graag aan bijdragen. Dat maatschappelijke heeft er altijd ingezeten."