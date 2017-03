Toegewijde kijkers voor Mr. Frank Visser doet Uitspraak

Simone: Ik was zo gelukkig met jou

10:40 Met persoonlijke teksten herdenken Simone Kleinsma, Joop van den Ende en anderen vandaag regisseur Guus Verstraete in een groot aantal overlijdensadvertenties. ,,Ik was zo gelukkig met jou'', schrijft Kleinsma, die getrouwd was met Verstraete. Onder haar naam staat hun dochter Teuntje genoemd, die eind jaren negentig levenloos ter wereld kwam, en de drie kinderen die Guus kreeg uit een eerdere relatie.