Tom Coronel: Van één kandidate moeten ze echt het rijbewijs doorknippen

Het eerste seizoen dat autocoureur Coronel aan het programma meedeed, dacht hij dat hij in Banana Split was beland. ,,Ik heb nooit geweten dat er mensen bestaan die écht niet kunnen autorijden en niet weten wat voor projectiel ze in handen hebben. Want het kan een moordwapen zijn. Ze doen maar wat zonder hun hersens te gebruiken. Het kan zijn dat je nog iets moet leren, maar deze mensen hebben allemaal hun rijbewijs. Sommigen wisten niet eens dat alleen de voorwielen meedraaien met het stuur.”



Kortsluiting in de bovenkamer

Maar dit jaar slaat werkelijk alles, onthult hij. ,,Het is sinds ik meedoe nog nooit voorgekomen dat we iemand naar huis hebben gestuurd. Deze keer hebben we tegen een vrouwelijke bestuurder moeten zeggen: ,,Nu uit die auto stappen en nooit meer terugkomen”. Dan ben je echt te ver gegaan.



Ze had serieus kortsluiting in haar bovenkamer. Anders kan het niet. En dan ook nog met zo’n gezicht kijken van: ,,Oh, deed ik dat echt?”. We willen natuurlijk laten zien hoe belachelijk mensen autorijden en daar kun je om lachen. Maar we willen ook mensen leren beter te worden in rijden. Van deze persoon zouden ze het rijbewijs moeten doorknippen. Die zou ik niet eens op een fiets zetten. Het was niet meer te verantwoorden naar de programmacrew.”