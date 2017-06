Tom Cruise verklapt titel Top Gun 2

Festival met Paul Elstak volledig uitverkocht

17:09 Het festival Pussy lounge at the Park, dat op 10 juni in Breda plaatsvindt, is volledig uitverkocht. Dat heeft producent b2s bekendgemaakt. Tijdens Pussy lounge at the Park treden onder meer Paul Elstak, Ruthless, The Viper, DarkRaver en MC Ruffian op.