Topfavoriet Dwight sneuvelt in The Voice of Holland

10 februari De man die figureert in de sekstape van Patricia Paay heeft de video, die gisteren opdook op sociale media, niet gelekt. Hij ontkent 'uitdrukkelijk iedere bemoeienis, direct of indirect met deze onrechtmatige openbaarmaking en verspreiding', zo staat in een persverklaring van zijn advocaat Bernard Tomlow. Over zijn identiteit wil de raadsman uit privacyoverwegingen niets kwijt. Wel bevestigt Tomlow dat het om een ex van Paay gaat.