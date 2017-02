Topmodel Karlie Kloss biedt excuses aan voor geisha-foto's

Het maartnummer, gewijd aan diversiteit, ligt hiermee voor de tweede keer onder vuur. Eerder kreeg het tijdschrift al kritiek omdat de covermodellen behoorlijk homogeen zijn voor een 'diverse' groep.



In de fotoshoto waarin Kloss te zien is, Spirited Away genaamd, is Kloss te zien als een geisha. Geisha's zijn Japanse gezelschapsdames die gasten vermaakten met zang en dans.



Het model vindt het naar dat ze in de schoot een cultuur heeft vertegenwoordigd die niet de hare is. 'Ik spijt me dat ik heb meegedaan aan een fotoshoot die cultureel ongevoelig was.' Vrouwen inspireren is haar doel, aldus Kloss. Het werk dat ze vanaf dit moment doet, zegt ze, zal dit doel beter reflecteren.