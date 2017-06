Tori Spelling moet twee ton bankschuld terugbetalen

De City National Bank leende in 2010 in totaal 400.000 dollar uit aan Spelling en McDermott waarvan 205.000 dollar niet is terugbetaald. Door boetes en rente liep de schuld van de Beverly Hills 90210-ster op tot de genoemde 220.000 dollar. En deze schuld aan de City National bank is niet de enige.

Tori Spelling is de dochter van de schatrijke film- en televisieproducent Aaron Spelling, die in 2006 overleed. Over haar geldproblemen schreef ze in 2013 in haar autobiografie: ,,Ik groeide schatrijk op en ben niet anders gewend dan een luxe leven. Ik heb geprobeerd om eenvoudiger te leven maar het lukt me gewoon niet". Spelling en McDermott trouwden met elkaar in 2006 en hebben samen vijf kinderen.