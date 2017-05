Touriya Haoud wist niet dat nieuwe vlam ex van Sylvie is

,,Ik dacht er niet over na", zegt Touriya tegen Shownieuws over haar eerste ontmoeting met de 34-jarige Guillaume, 'een paar weken geleden'. ,,Hij kwam me wel bekend voor, maar ik kom zo veel mensen tegen." Volgens Touriya had ook Guillaume geen idee dat hij met een voormalig goede vriendin van zijn ex aan het scharrelen was. ,,Pas na tien minuten viel het kwartje, ook bij hem. Toen hadden we al gezoend." Van een relatie is volgens Touriya nog geen sprake. Zij en haar vriendinnen hadden wel "een hele gezellige avond" bij Guillaume thuis.

Makkelijk

De vermogende Fransman had in 2013 een relatie met Sylvie, die toen nog in scheiding lag met Rafael van der Vaart. Nadat zijn romance met Sylvie in de zomer van 2013 strandde, deed Guillaume een boekje open over de presentatrice. Hij vertelde onder meer dat hij al met Sylvie in bed lag voor hij haar naam wist.



Touriya is niet de eerste voormalige vriendin van Sylvie die met een ex van haar aanpapt. Sabia Engizek had jarenlang een relatie met Rafael van der Vaart. Sylvie is inmiddels weer gelukkig in de liefde, ze verloofde zich vorige maand met zakenman Charbel Aouad.