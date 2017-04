Tranen bij imposante auditie van The Missing People Choir

De al in februari geregistreerde auditie van The Missing People Choir werd gisteren uitgezonden en de beelden worden sindsdien wereldwijd omarmd en massaal bekeken en via sociale media gedeeld. Tijdens het bijzondere optreden zongen de koorleden met tranen in de ogen de longen uit hun lijf terwijl op een groot scherm de namen en foto's van vermiste geliefden verschenen. Sommigen daarvan zijn al jaren spoorloos. ,,We hopen dat ons optreden tot een doorbraak kan leiden in één of meerdere van onze dossiers'', aldus één van de koorleden. ,,Misschien herkent iemand wel een van onze geliefden of zet ons op een spoor waardoor we hen na al die jaren terug kunnen vinden.'' Kate McCann, moeder van de 10 jaar geleden verdwenen kleuter Maddie, is ambassadrice van het koor is. Ze zingt echter niet mee.



,,Mijn zoon Lee verdween in 1988'', vertelt koorlid Peter Boxell aangedaan. ,,Hij was 15 en verdween in Sutton, in het Zuiden van Londen, na een voetbalwedstrijd. Hij zou nu 41 zijn. Ik wil hem gewoon vinden.'' Het koor biedt hem veel troost. ,,Het doet je beseffen dat je niet de enige bent die zo'n beproeving moet doorstaan. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we steunen elkaar zo veel mogelijk. Zingen helpt je ook om je emoties te uiten en te verwerken wat er gebeurd is. We leven allemaal op hoop. Want zonder hoop zou er niets meer zijn.'' Boxell schreef de tranentrekker I Miss You.