Trijntje zet luxe pastorie voor twee ton minder weer in de verkoop

Afgaande op de huidige vraagprijs heeft de zangeres die inmiddels al met twee ton gekort. De oorspronkelijke vraagprijs van haar optrekje was namelijk 1.275.000 euro. Zelf kocht zij de boerderij in november 2005 voor 750.000 euro en liet er voor 1.250.000 euro aan hypotheek op vestigen. Winst maken zit er dus niet meer in, concludeert de site. De toekomstige eigenaar krijgt een ruim huis met een enorme tuin aan een rustige weg. Het betreft een voormalige pastorie woning met aanbouw met een woonoppervlakte van 320 vierkante meter. Er zijn in totaal 9 kamers, waaronder 5 slaapkamers en 2 badkamers. In een van de badkamers bevindt een sauna. Dit alles is verdeeld over drie woonlagen.