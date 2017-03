Triootje voor Carlo en stoeipoes Geraldine

Schattige blaffer voor Nielson

Nielson mag zichzelf sinds kort trots hondenbezitter noemen. Samen met zijn puppy Budgie is de Sexy Als Ik Dans-zanger vandaag het park in gegaan om het jonge hondje uit te laten. Budgie lijkt nu al dol op zijn baas: wanneer Nielson fanatiek door het park rent gaat het hondje hem vrolijk achterna.

Niet van de poes

Carlo Boszhard begon zijn ochtend op een wel heel spannende manier vandaag. Vanuit daar 'where the magic happens' deelt de 47-jarige presentator een plaatje van zichzelf samen met zijn vriend Herald, maar de foto verraadt dat ze niet enkel met zijn tweeën het bed delen. Hun kleine pluizenbol ligt er ook gezellig bij. ,,Trio met de poes", aldus Carlo.

Goedesmiddags!

De eerste zonnestraaltjes van het jaar zijn vandaag eindelijk te zien. Ook 'Barbie' heeft kennis genomen van het heerlijke weer en besluit haar wat meer bedekkende wintergarderobe meteen in te ruilen voor een wat minder verhullende outfit. ,,Goedesmiddags", schrijft Samantha (27) bij de foto waarop haar sterke punten goed naar voren komen.

Jan Kooijman in een nieuw jasje

Jan Kooijman heeft een nieuwe look. De meesten zullen vinden dat Jan -presentator, acteur en danser- er niet bepaald op vooruit gaat met het nieuwe montuurtje en zijn nieuwe coupe. Ook de 35-jarige duizendpoot is niet helemaal zeker van zijn nieuwe voorkomen en vraagt zijn volgers dan ook om advies. ,,Okay of echt niet okay?" vraagt hij zich af.

Jarige Heleen

Het is een feestelijke en tegelijkertijd vreemde dag voor Heleen van Royen. De romanschrijfster viert vandaag haar 52e verjaardag, maar haar dementerende moeder heeft geen idee dat haar dochter vandaag jarig is. Op Instagram deelt Heleen een foto waarop ze samen met de vrouw die haar op de wereld zette lachend de camera intuurt.. ,,Je weet niet dat ik jarig ben. Je feliciteert me verbaasd als ik het je vertel. Het geeft allemaal niet, we zijn nog steeds samen", schrijft Heleen liefdevol.

Onschuldig of niet?

Dat Geraldine Kemper (27) niet vies is van een avontuurtje met vrouwelijk schoon op zijn tijd is inmiddels bekend, maar de blondine deelt nu zelfs één van deze spannend momentjes met haar volgers. Of zou het toch gewoon een onschuldige stoeipartij zijn? ,,In de knoop", is haar verklaring voor de foto waarop ze halfnaakt over een vriendin heen hangt.

Uit de oude doos

Fred van Leer heeft weer eens wat oude fotoalbums doorgebladerd en stuitte op een kiekje waarop hij nog bepaald niet over een afgetraind lichaam bezat. Gelukkig bezit Fred wel over een flinke dosis zelfspot en lijkt de 40-jarige stylist zich dan ook geen zorgen te maken om zijn vroegere ik. ,,Daarom ga ik dus naar de sportschool", verklaart hij.

Smile!