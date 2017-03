Trotse Fajah Lourens duikt met killerbody onder 60 kilo

Fajah trakteert haar volgers op een via de spiegel gemaakt kiekje van haar afgetrainde killerbody. Met de maximaal 1350 calorieën die ze iedere dag tot zich neemt wist de actrice-dj al aardig wat kilootjes te lozen, maar onder de 60 kilo zat ze nog nooit. ,,57,4 deze ochtend. Ik kom van de 60 dus we gaan de goede kant op", schrijft ze.



Via Instagram houdt Fajah haar volgers al jaren op de hoogte van de ontwikkelingen rondom haar gezondheid en afgetrainde lichaam. Nu ze richting haar streefgewicht gaat, kan ze dan ook op enthousiaste reacties rekenen van haar fans. ,,Ziet er goed uit schat!" reageert iemand. Een ander: ,,Goed bezig!"



Motivatie

Met een flinke dosis krachttraining en het afwijken van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid calorieën - geen 2000 maar 1350 (wanneer ze wil afvallen zelfs slechts 1000) - komt de brunette nu aardig in de buurt van het in haar ogen perfecte lichaam. Ondanks dat ze het knetterdruk heeft met acteren, haar werk als dj en het moederen over dochter Irem (16) en zoon Shai (10) houdt niets Fajah tegen. Ze zette de motivatieknop om en sindsdien ging het hard.



Dankzij haar strenge dieet en heel wat uurtjes zwoegen in de sportschool wist de fitnessexpert eigenhandig een killerbody te creëren. Toch krijgt Fajah regelmatig flink wat kritiek voor haar kiezen. Zijn 1350 calorieën niet te weinig? Helemaal niet, vindt Fajah. Wanneer je af wil vallen zul je je tenslotte hongerig voelen, zo stelt ze. ,,Veel mensen eten ongeveer 2000 calorieën per dag. En daarom zijn de meeste mensen dus te dik", verweerde ze zich eerder bij Jinek.



Doorslaan

Na vier jaar bikkelen, zweten, afzien en zoet spul te laten staan, is Fajah het boegbeeld geworden op het gebied van sport en voeding. Toch vindt ze zelf dat ze niet is doorgeslagen. Zo laat ze op vakantie 'de touwtjes vieren'. ,,Ik ben ook gewoon een mens."



En nu dan? Klaar? Nee, voor Fajah is het nog lang niet genoeg. ,,Ik focus me nu op strakker worden, dus ga lekker zware krachttraining doen.''



Lees hier het interview met Fajah 'Dat strenge zit in mijn genen'.