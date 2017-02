Trump dankbaar doelwit tijdens chaotische Oscars

Zij stonden al op het podium toen een van hen ontdekte dat er een verkeerde enveloppe was geopend. Niet La La Land maar concurrent Moonlight, een drama over de moeilijke jeugd van een zwarte jongen, bleek de belangrijkste Oscar in de wacht te hebben gesleept. Presentator Warren Beatty was mogelijk verantwoordelijk voor de blamage die uniek is in de geschiedenis van de Oscars. Beatty verklaarde op de kaart in de enveloppe de naam van Emma Stone, de ster uit La La Land, te hebben gelezen die kort daarvoor tot Beste Actrice was uitgeroepen. Daarna riep medepresentator Faye Dunaway (76), met wie Beatty ooit in de vijftig jaar oude gangsterklassieker Bonnie and Clyde samenspeelde, La La Land uit tot winnaar.



De producenten van La La Land waren al aan hun dankwoord begonnen, toen bleek dat zij niet hadden gewonnen. Pijlsnel werden de makers van Moonlight, onder wie regisseur en scenarist Barry Jenkins, op de bühne geroepen om hun Oscar in ontvangst te nemen.



Grote winnaar

Toch won La La Land de meeste Oscars. Van de veertien nominaties werd er zes verzilverd. Emma Stone werd tot Beste Actrice uitgeroepen. Ook de muziek uit de film werd bekroond. Moonlight won drie Oscars, ook voor de beste mannelijke bijrol (Mahershala Ali) en beste bewerkte scenario.



Tijdens de uitreiking werd zoals verwacht president Trump een dankbaar doelwit voor de prijswinnaars en presentator Jimmy Kimmel. De Iranese filmmaker Asghar Farhadi, winnaar met The Salesman van de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film, bleef uit protest thuis. Hij liet een vlammende verklaring voorlezen, waarin hij onder meer het immigratiebeleid van Trump aan de kaak stelde. Ook stelde hij dat 'filmmakers in staat zijn om empathie te kweken tussen verschillende nationaliteiten en religies. En dat is meer dan ooit nodig.''



Grappen

Grappen werden er ook gemaakt over de opmerking van Trump dat Meryl Streep, die toch de koningin van Hollywood is, een overgewaardeerde actrice is nadat zij bij de uitreiking van de Golden Globes een scherpe aanval op de president had geopend. Presentator Kimmel vroeg vervolgens aan Streep of haar jurk ontworpen was door Ivana Trump, de huidige First lady. Ook de Mexicaanse acteur Gael Garcia Bernal liet zich kritisch uit over Trump. Hij refereerde aan de muur die de Amerikaanse president tussen de VS en Mexico wil laten bouwen. ,,Die hebben wij echt niet nodig.''



Wat de uitslag betreft waren er bij de uitreiking weinig verrassingen. Casey Affleck werd tot Beste Acteur uitgeroepen voor zijn rol in het familiedrama Manchester By The Sea. De voorspelling van de Nederlandse animatieregisseur Michael Dudok de Wit dat Zootopia tot Beste Lange Animatiefilm zou worden uitgeroepen kwam uit. Zelf greep de Nederlander met The Red Turtle naast de trofee, maar met drie nominaties (en één Oscar voor Father and Daughter) is Dudok de Wit de succesvolste Nederlandse filmmaker bij de Oscars.