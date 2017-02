Turkse komedie scoort plots in Nederlandse bioscopen

Kunst­in­stal­la­tie Shia LaBeouf krijgt tweede kans

5:07 Nadat een New Yorks museum de stekker trok uit He Will Not Divide Us, een kunstproject van Shia LaBeouf, Luke Turner en Nastja Säde Rönkkö, heeft een theater in New Mexico het een tweede leven gegeven. He Will Not Divide Us is een videoinstallatie die volgens de kunstenaars zal blijven livestreamen tot Donald Trump geen president meer is.